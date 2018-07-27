HABER

Manisa'da dolu yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:30 | Son Güncelleme

Demirci ilçesi Akdere Mahallesi'nde 20 dakika süren dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü, bağ ve bahçelerde de zararlar oluştu - Kovancılar Mahallesi'nde ağıla yıldırım düşmesi sonucu 21 keçi telef oldu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde şiddetli dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü, bağ ve bahçelerde zarara neden oldu.

İlçede iki gündür yer yer etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Akdere Mahallesi'nde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar ve araziler kar yağmış gibi beyaz bir örtüye büründü.

Dolu nedeniyle Guzpınar ve Mazlı mevkisinde yer yer 10 santimetre kalınlığında beyaz tabaka oluştu.

Akdere Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ise ekili birçok tarla su altında kaldı. Bağ ve ekili alanlar zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Necati Koç, "Mahallemize çok şiddetli dolu yağdı. Yerlerde 10 santimetreye yakın dolu var. Dolu ağaçlara ve meyvelere çok zarar verdi. Yaşım 63. Ben böyle bir dolu yağışı ile hiç karşılaşmadım. Çok şükür mahallemizde sorun yok. Allah korudu." dedi.

- Ahıra yıldırım düştü 21 Keçi telef oldu

İlçenin Kovancılar Mahallesi Çomaklı yaylasında Fahri Demirkan'a ait ağıla yıldırım düşmesi sonucu 21 keçi telef oldu.

Yağmurdan korunmaları için keçilerini ağıla bırakıp eve giden Demirkan bir süre sonra şiddetli gürültüyle dışarı çıktı. Ağılı kontrol eden Demirkan, yıldırım düşmesi sonucu 21 keçisinin telef olduğunu gördü.

Durumu haber alan İlçe Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri yaylaya gelerek telef olan keçilerin kulak küpe numaralarını alarak tutanak tuttu.

Keçileri telef olan Demirkan, "Hayvanlarımı merada otlatıp geldim. Kendim ıslanmayayım diye çadıra sığındım. Sonra bir anda dolu yağışı başladı. Bir anda şiddetli bir şimşek çaktı. Hemen keçilerimin olduğu sayaya koşturdum. Bir baktım bir sürü keçi yerde yatıyordu. Hepsi ölmüş. 85 keçim var. 21 tanesi yıldırım düşmesi sonucu telef oldu." dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İslam Köse, "Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü olarak gerekli tutanaklarımızı tuttuk. Çiftçimize gerekli desteğin sağlanması için çalışma yapılacak." ifadesini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılarTEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar
Saray'da sağanak su baskınlarına neden olduSaray'da sağanak su baskınlarına neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdere mahallesi Demirci dolu keçi Muhtar Necati Koç yağmur Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

İlginizi Çekebilir

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

TEM Otoyolu'nda ilginç görüntü! Dolu vurunca araçlarını korumak için köprü altına sığındılar

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Türkiye'den ABD'ye rest: Tehditlere boyun eğmeyiz

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Kalbinde problem olduğu için komutanının 'askerlik yapamazsın' dediği Mehmetçik gözyaşlarına boğuldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.