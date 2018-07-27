Manisa'da dolu yağışı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde şiddetli dolu yağışı yerleri beyaza bürüdü, bağ ve bahçelerde zarara neden oldu.

İlçede iki gündür yer yer etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Akdere Mahallesi'nde yaklaşık 20 dakika süren dolu nedeniyle yollar ve araziler kar yağmış gibi beyaz bir örtüye büründü.

Dolu nedeniyle Guzpınar ve Mazlı mevkisinde yer yer 10 santimetre kalınlığında beyaz tabaka oluştu.

Akdere Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu ise ekili birçok tarla su altında kaldı. Bağ ve ekili alanlar zarar gördü.

Mahalle Muhtarı Necati Koç, "Mahallemize çok şiddetli dolu yağdı. Yerlerde 10 santimetreye yakın dolu var. Dolu ağaçlara ve meyvelere çok zarar verdi. Yaşım 63. Ben böyle bir dolu yağışı ile hiç karşılaşmadım. Çok şükür mahallemizde sorun yok. Allah korudu." dedi.

- Ahıra yıldırım düştü 21 Keçi telef oldu

İlçenin Kovancılar Mahallesi Çomaklı yaylasında Fahri Demirkan'a ait ağıla yıldırım düşmesi sonucu 21 keçi telef oldu.

Yağmurdan korunmaları için keçilerini ağıla bırakıp eve giden Demirkan bir süre sonra şiddetli gürültüyle dışarı çıktı. Ağılı kontrol eden Demirkan, yıldırım düşmesi sonucu 21 keçisinin telef olduğunu gördü.