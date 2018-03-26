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Manisa’da eğitime 59 milyonluk yatırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’yı çağın eğitim anlayışına uygun nitelikli okullarla buluşturmayı sürdüren Milli Eğitim Bakanlığının, 2018 yılında maliyeti 59 milyon 805 bin 200 lira olan 14 okul daha yapmaya hazırlandığını açıkladı.

Manisa’da eğitime 59 milyonluk yatırım

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’yı çağın eğitim anlayışına uygun nitelikli okullarla buluşturmayı sürdüren Milli Eğitim Bakanlığının, 2018 yılında maliyeti 59 milyon 805 bin 200 lira olan 14 okul daha yapmaya hazırlandığını açıkladı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek okullar arasında deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu ve Turgutlu Dağmarmara İlköğretim Okulu da bulunuyor.
Hükümet olarak eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ve öncelikleri de bu hassasiyetle belirlediklerini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Eğitim alanında istediğimiz sonuçlara ulaşmadan, diğer çabalarımızın, diğer reformlarımızın eksik kalacağına, hedefine ulaşmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Manisa’da tüm eğitim ve öğretim kademelerinde okullaşma oranlarında ve eğitim altyapısında önemli iyileşmeler sağlandığını belirten Baybatur, 2017 yılında yapımına başlanan 44 okula ek olarak 2018 yılı yatırım programına alınan toplam maliyeti 59 milyon 805 bin 200 lira olan 14 okulla birlikte 58 okulun daha Manisa’nın eğitim-öğretimine kazandırılacağını söyledi.

Deprem riski olan okullar yıkılacak
Yeni yapılan tüm eğitim kurumlarının görsel sanatlar dersliği, müzik dersliği, teknoloji tasarım dersliği, engelli öğrenci dersliği, destek eğitim sınıfları ve çok amaçlı salonları ile günümüz eğitim anlayışına uygun fiziki yeterliliğe sahip okullar olduğuna işaret eden Baybatur, "Deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na 24 derslikli, Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu’na 24 derslikli ve Turgutlu Dağmarmara İlköğretim Okulu’na 12 derslikli yeni okul binaları yapılacak. Arsalarına uygun proje çizimleri yapılan her üç okulda normal süreçte Haziran ayı gibi ihale edilerek yer teslimleri yapılacak. Allah nasip ederse üç okulumuzda 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2’nci devresine yetiştirilerek çocuklarımıza kapılarını açacak" dedi.
Bu yıl devlet eliyle yapılacak diğer eğitim kurumlarına ilişkin de bilgi veren Baybatur, Akhisar Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlkokulu’na 16 derslikli ek bina, Alaşehir Caberburhan İlkokulu’na 8 ek derslik, Gördes Köseler Şehit Er Sezai Özdemir İlkokulu’na ek 4 derslik, Kırkağaç Edip Bayat İlkokulu’na 20 derslikli ek bina, Salihli Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu’na 16 derslikli ek bina, Soma Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na 24 derslikli ek bina, Şehzadeler Kuşlubahçe İlkokulu’na 16 derslikli ek bina, Şehzadeler Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu’na 24 derslikli ek bina, Şehzadeler Selahattin Eyyübi İmam Hatip Ortaokulu’na 12 derslikli ek bina, Turgutlu Namık Kemal İlkokulu’na 16 derslikli ek bina ve Turgutlu Çıkrıkçı Yaşar Kazimet Aybars Ortaokulu’na 8 derslikli ek bina yapılacağını söyledi.

Manisa’da eğitime 59 milyonluk yatırım

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