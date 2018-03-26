Manisa’da eğitime 59 milyonluk yatırım

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa’yı çağın eğitim anlayışına uygun nitelikli okullarla buluşturmayı sürdüren Milli Eğitim Bakanlığının, 2018 yılında maliyeti 59 milyon 805 bin 200 lira olan 14 okul daha yapmaya hazırlandığını açıkladı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirilecek okullar arasında deprem riski nedeniyle yıkım kararı olan Muradiye Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Barbaros Kemal Pınar İlköğretim Okulu ve Turgutlu Dağmarmara İlköğretim Okulu da bulunuyor.

Hükümet olarak eğitime yapılan yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini ve öncelikleri de bu hassasiyetle belirlediklerini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Eğitim alanında istediğimiz sonuçlara ulaşmadan, diğer çabalarımızın, diğer reformlarımızın eksik kalacağına, hedefine ulaşmayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Manisa’da tüm eğitim ve öğretim kademelerinde okullaşma oranlarında ve eğitim altyapısında önemli iyileşmeler sağlandığını belirten Baybatur, 2017 yılında yapımına başlanan 44 okula ek olarak 2018 yılı yatırım programına alınan toplam maliyeti 59 milyon 805 bin 200 lira olan 14 okulla birlikte 58 okulun daha Manisa’nın eğitim-öğretimine kazandırılacağını söyledi.