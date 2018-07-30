HABER

Manisa'da elektrikli battaniye alev aldı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:55 | Son Güncelleme

Manisa'da elektrikli battaniye alev aldı: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli battaniyenin yanması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karasaç'ın (89) evinde, fişe takılı elektrikli battaniyenin priz kısmından alev alması sonucu yangın çıktı.

Battaniyenin yandığını gören Karasaç, yangını söndürmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında Karasaç ağır yaralandı. Evde ise maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerce evden çıkarılan Karasaç, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

PARTNERSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorumSürekli hamileyim ve çocuk doğuruyorum
Gazi astsubaya görkemli düğünGazi astsubaya görkemli düğün
CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Demirci Devlet Hastanesi Hasan Karasaç Manisa yangın

En Çok Okunan Haberler

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Kenan Doğulu, Beren Saat'in bikinili pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Şeyma Subaşı'dan bornozlu poz

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni Genel Başkanı belli oldu

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

CHP'lilerin Twitter yarışı! Kılıçdaroğlu ve İnce destekçileri...

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 29 Temmuz Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.