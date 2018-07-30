Manisa'da elektrikli battaniye alev aldı: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde elektrikli battaniyenin yanması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen yaşlı adamın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karasaç'ın (89) evinde, fişe takılı elektrikli battaniyenin priz kısmından alev alması sonucu yangın çıktı.
Battaniyenin yandığını gören Karasaç, yangını söndürmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında Karasaç ağır yaralandı. Evde ise maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerce evden çıkarılan Karasaç, sağlık ekiplerince önce Demirci Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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