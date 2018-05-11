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Manisa'da engelli gençler asker oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 45, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise 25 engelli genç bir günlüğüne asker oldu.

Manisa'da engelli gençler asker oldu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 45, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise 25 engelli genç bir günlüğüne asker oldu. Engelli askerler için düzenlenen yemin töreni duygulandırdı.
Manisa'da engelli gençler için İl Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki yemin töreninde 45 engelli, 1 günlüğüne asker oldu ve yemin etti. Yemin törenine Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Akhisar Hava Meydan Komutanı Albay Mehmet Şahin, engelliler ve yakınları katıldı. Engelli gençler, komutanlar eşliğinde törende Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti. Aileleri ise bu anları, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Yemin töreninde konuşan Albay Dere, engelli gençlere seslenerek, "Vatan ve millet sevgisiyle askerlik coşkusunu yaşamak için gelen evlatlarımızın ant içme törenini yapıyoruz. Askerlik yükümlülüğü Türk milleti için onur meselesidir. Sizler herkese nasip olmayacak üniformalarınızı giyerek vatan, Cumhuriyet ve vazife uğrunda canınızı feda edeceğinize söz verdiniz. Yemininiz vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, kendini millete ve vatana adamanın göstergesidir. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.
Albay Dere'nin konuşmasının ardından engelliler, komutanların yardımı ve marşlar eşliğinde geçiş töreni yaptı. Tugay komutanlığında görevli askerler de "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla engellilere destek verdi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda da 25 engelli genç için yemin töreni yapıldı. Buradaki törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve engelli gençler ile aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra engellilerin, silah ve arkadaşlarını tutarak askerlik yemini etmesiyle devam etti. Ant içme töreni sonrasında engelli gençler, terhis belgeleri aldı. Daha sonra marşlar eşliğinde tören geçişi yapıldı.

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Manisa'da engelli gençler asker olduManisa'da engelli gençler asker olduManisa'da engelli gençler asker olduManisa'da engelli gençler asker oldu

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