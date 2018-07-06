HABER

Manisa'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Demirci ilçesinde iki ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Aynı evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen yangında ise 3 aylık bebek yaşamını yitirmişti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki yaşındaki Emir Barışık tedavi altına alındı.

Küpeler Mahallesi'nde Halil Barışık ve kardeşi Mürsel Barışık'ın aileleriyle yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. O sırada evde yalnız olan iki yaşındaki Emir Barışık, yengesi Hatice Barışık tarafından dışarıya çıkartıldı.

Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

- Aynı evde ikinci yangın

Öte yandan aynı evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen yangında Halil Barışık'ın yeğeni 3 aylık Ayşegül Barışık hayatını kaybetmişti.

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Yunusun tekrar denize dönmesi seferberliğiYunusun tekrar denize dönmesi seferberliği
Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendiPamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demirci Emir Barışık Küpeler mahallesi yangın

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Son dakika: TSK, Zeytindalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı! 4519 terörist öldürüldü

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Bartın Irmağı'na yine yunus girdi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Pamukkale'de sıcak hava balonu kent merkezine sürüklendi

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Ünlü tatlıcıya silahlı saldırı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

Eylül Yağlıkara vahşetinde pes dedirten ayrıntı!

Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'da korkutan orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.