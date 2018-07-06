Manisa'da ev yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki yaşındaki Emir Barışık tedavi altına alındı.
Küpeler Mahallesi'nde Halil Barışık ve kardeşi Mürsel Barışık'ın aileleriyle yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. O sırada evde yalnız olan iki yaşındaki Emir Barışık, yengesi Hatice Barışık tarafından dışarıya çıkartıldı.
Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
- Aynı evde ikinci yangın
Öte yandan aynı evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen yangında Halil Barışık'ın yeğeni 3 aylık Ayşegül Barışık hayatını kaybetmişti.
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
AK Parti'den flaş yeni kabine açıklaması: Eski bakan ve eski vekillerden olabilir
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar
Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
Aynı anda idare edip paralarını aldığı üç kadından adama meydan dayağı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Kimse ondan gözünü alamadı
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum