Manisa'da ev yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki yaşındaki Emir Barışık tedavi altına alındı.

Küpeler Mahallesi'nde Halil Barışık ve kardeşi Mürsel Barışık'ın aileleriyle yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. O sırada evde yalnız olan iki yaşındaki Emir Barışık, yengesi Hatice Barışık tarafından dışarıya çıkartıldı.

Dumandan etkilenen çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

- Aynı evde ikinci yangın

Öte yandan aynı evde 18 Aralık 2017'de meydana gelen yangında Halil Barışık'ın yeğeni 3 aylık Ayşegül Barışık hayatını kaybetmişti.

