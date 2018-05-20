Manisa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Karakurt Mahallesi'nde ikamet eden E.I'yı (32), aracı vasıtasıyla evlilik vaadiyle Y.P. (21) ile tanıştırıldı. E.I, "başlık parası" olarak 10 bin lira, 4 bilezik ve çeşitli ziynet eşyası verdiği Y.P. ile nişanlandı. Bir süre sonra gelin adayı Y.P. kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan damat tarafı, ulaştıkları Y.P'nin yakınlarını daha fazla para verme bahanesiyle köye davet etti.

Y.P ve beraberindeki G.P. (48) H.A. (42) ve H.Ö. (42) köyün girişinde damat E.I. ve yakınları tarafından zorla alıkonularak darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö'yü alıkoyan E.I. ve 5 yakını hakkında, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve kasten yaralama" suçundan işlem başlattı.

GBT sorgularında Afyonkarahisar'ın Çay ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık ile hırsızlık suçundan kayıtları olduğu bildirilen Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö. ise gözaltına alındı.

