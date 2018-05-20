Manisa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.
İddiaya göre, Karakurt Mahallesi'nde ikamet eden E.I'yı (32), aracı vasıtasıyla evlilik vaadiyle Y.P. (21) ile tanıştırıldı. E.I, "başlık parası" olarak 10 bin lira, 4 bilezik ve çeşitli ziynet eşyası verdiği Y.P. ile nişanlandı. Bir süre sonra gelin adayı Y.P. kayıplara karıştı.
Dolandırıldıklarını anlayan damat tarafı, ulaştıkları Y.P'nin yakınlarını daha fazla para verme bahanesiyle köye davet etti.
Y.P ve beraberindeki G.P. (48) H.A. (42) ve H.Ö. (42) köyün girişinde damat E.I. ve yakınları tarafından zorla alıkonularak darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö'yü alıkoyan E.I. ve 5 yakını hakkında, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve kasten yaralama" suçundan işlem başlattı.
GBT sorgularında Afyonkarahisar'ın Çay ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık ile hırsızlık suçundan kayıtları olduğu bildirilen Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö. ise gözaltına alındı.
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum