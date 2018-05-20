HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Manisa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

Kırkağaç ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Karakurt Mahallesi'nde ikamet eden E.I'yı (32), aracı vasıtasıyla evlilik vaadiyle Y.P. (21) ile tanıştırıldı. E.I, "başlık parası" olarak 10 bin lira, 4 bilezik ve çeşitli ziynet eşyası verdiği Y.P. ile nişanlandı. Bir süre sonra gelin adayı Y.P. kayıplara karıştı.

Dolandırıldıklarını anlayan damat tarafı, ulaştıkları Y.P'nin yakınlarını daha fazla para verme bahanesiyle köye davet etti.

Y.P ve beraberindeki G.P. (48) H.A. (42) ve H.Ö. (42) köyün girişinde damat E.I. ve yakınları tarafından zorla alıkonularak darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö'yü alıkoyan E.I. ve 5 yakını hakkında, "Kişiyi hürriyetten yoksun kılma ve kasten yaralama" suçundan işlem başlattı.

GBT sorgularında Afyonkarahisar'ın Çay ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık ile hırsızlık suçundan kayıtları olduğu bildirilen Y.P, G.P, H.A. ve H.Ö. ise gözaltına alındı.

PARTNERUzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı? Uzmanı cevapladı! Çağatay Ulusoy hapis yatacak mı?
Başbakan Yıldırım, Bingöl'deBaşbakan Yıldırım, Bingöl'de
Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı evlilik Kırkağaç para ziynet

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.