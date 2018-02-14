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Manisa'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 20:08 | Son Güncelleme

Ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edilen askeri okullardan ihraç edilen 8 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefon üzerinden mahrem imamlarla irtibat kurdukları iddia edilen askeri okullardan ihraç edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri okullardan ihraç edilen 10 şüpheli hakkında yakalama verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Şüphelilerin, ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları ve mahrem imamlarla irtibat kurdukları öne sürüldü.

Firari durumdaki 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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