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Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer tanık olarak dinlendi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, darbe girişimi gecesi Ahmet Çiçek ile yaptığı konuşmalarda sanığın kısa cevaplar verdiğini, tedirgin ve endişeli bir tavrının olduğunu, darbe gecesi boyunca kendisiyle iletişim halinde bulunduğunu, kendisinde yüzde yüz bir güven sağlamadığını belirtti.

Çiçek'in, "darbe girişimi günü Turgutlu'daki bir cinayet zanlısının başçavuşu yaralaması nedeniyle kışlaya gittiğini ve bu durumu valiye bildirdiğine" ilişkin ifadesi hatırlatılan ve "telefonla kendisini arayıp aramadığı" sorulan Vali Güvençer, "Bu durumu ilk defa sizden duyuyorum ama yakın zamana ilişkin hafızam çok kuvvetli değil. Kati suretle asla beni bu konuda bilgilendirmedi diyecek pozisyonda değilim. Ama Turgutlu'daki o gece başçavuşun silahla yaralandığına dair bir bilgi şu an hafızamda yok. Olsa unutabileceğimi zannetmiyorum." dedi.

Vali Güvençer, 15 Temmuz gecesi İl Jandarma Komutanlığına vekalet eden Çiçek'in sıkıyönetime ilişkin bir mesaj geldiğine dair kendisine herhangi bir bilgi aktarmadığını ifade ederek, "Fakat daha sonra Ahmet Çiçek'in gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in bana aktardığı kadarı ile kendisine böyle bir mesajın geldiğini ama bana iletmediğinden dolayı çok şaşırmıştım." diye konuştu.

Duruşmada, 15 Temmuz günü İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli askeri personel de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, geriye kalan bazı tanıkların da dinlenilmesine karar vererek, tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına hükmetti ve duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
darbe FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü Jandarma

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