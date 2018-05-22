Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, darbe girişimi gecesi Ahmet Çiçek ile yaptığı konuşmalarda sanığın kısa cevaplar verdiğini, tedirgin ve endişeli bir tavrının olduğunu, darbe gecesi boyunca kendisiyle iletişim halinde bulunduğunu, kendisinde yüzde yüz bir güven sağlamadığını belirtti.

Çiçek'in, "darbe girişimi günü Turgutlu'daki bir cinayet zanlısının başçavuşu yaralaması nedeniyle kışlaya gittiğini ve bu durumu valiye bildirdiğine" ilişkin ifadesi hatırlatılan ve "telefonla kendisini arayıp aramadığı" sorulan Vali Güvençer, "Bu durumu ilk defa sizden duyuyorum ama yakın zamana ilişkin hafızam çok kuvvetli değil. Kati suretle asla beni bu konuda bilgilendirmedi diyecek pozisyonda değilim. Ama Turgutlu'daki o gece başçavuşun silahla yaralandığına dair bir bilgi şu an hafızamda yok. Olsa unutabileceğimi zannetmiyorum." dedi.