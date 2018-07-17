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Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutanlığındaki olaylarla ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Ahmet Çiçek ve Salih Uyar'ın yanı sıra tutuksuz yargılanan 5 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, 15 Temmuz günü İlçe Jandarma Komutanlıklarında görevli bazı askeri personel de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, geriye kalan bazı tanıkların da dinlenilmesine karar vererek, tutuklu sanıkların bu durumlarının devamına hükmetti ve duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.
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- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski İl Jandarma Komutan Vekili albay Ahmet Çiçek ve eski Yunusemre İlçe Jandarma Komutan Vekili teğmen Salih Uyar'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkında, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

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