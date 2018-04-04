Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesindeki (MCBÜ) "memur yapılanması"na yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün MCBÜ yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla görevlerinden ihraç edilen 9 ve aktif çalışan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 10 şüpheli Manisa’da, 2 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli İstanbul'da olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.
Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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