Manisa’da fidanlar yeşeriyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bu kez farklı bir çalışmaya imza atarak, Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumları’na hükümlülere yönelik iş sahası ve zeytincilik üzerine eğitim çalışmaları kapsamında fidan desteğinde bulundu.

Bereketli topraklara sahip olan Manisa’da tarım ve hayvancılığın gelişimi için çalışmalar gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kez önemli bir sosyal çalışmaya imza attı. Daire Başkanlığı tarafından “Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumları kampüs içerisinde hükümlülere yönelik iş sahası ve zeytincilik üzerine eğitim çalışmaları kapsamında fidan desteğinde bulunuldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdür Vekili Şadan Aslay ve Kırsal Kalkınma Şube Müdür Vekili Yılmaz Usta, Çınarlıkuyu Ceza İnfaz Kurumları Müdürleri İsmail Şahin, Haydar İbiş ve Davut Satılmış, Kurum Öğretmeni Bayram Ural’ın katılımıyla zeytin fidanlarının dikimleri gerçekleştirildi.