Manisa’da fırtına etkili oluyor

Manisa’da etkili olan Lodos Fırtınası çok sayıda ağacı devirirken, işyerlerinin tentelerini parçaladı, bazı işyerlerinin de camlarının kırılmasına neden oldu. Çöp varillerini kağıt gibi savuran Lodos’ta vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Manisa şehir merkezinde etkili olan ve zaman zaman hızı 70-80 kilometreye kadar ulaşan Lodos, maddi hasara neden oldu. Fırtınaya dayanamayan bazı ağaçlar devrilirken ağaçları toplayan belediye işçileri fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Geri dönüşüm ve çöp konteynerlarını adeta kağıt gibi savuran lodos nedeniyle çok sayıda iş yerinin tentesi parçalanırken bazı iş yerlerinin de camları kırıldı. Lodos nedeniyle vatandaşların yürümekte zorluk çektiği Manisa’da bazı otobüs durakları da fırtınadan zarar gördü.
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