Manisa’da gasp iddiası

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, tapu dairesinde ev satışı yapan bir kişi arabasına bindiği sırada gasp edildiğini ileri sürdü.
İddiaya göre, ilçede müteahhitlik yapan İkram Tan (56), kayınbiraderi Fatih Durmaz ile Subaşı Mahallesi eski Kervan Yolu’ndaki Tapu Müdürlüğünde ev satışı yaptı.
İşlemlerin ardından ev satışında elde ettiği 60 bin lirayı çantasına koyan Tan yakında bulunan otomobiline, kayınbiraderi de motosikletine bindi.
İkram Tan'ın yanına yaklaşan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yan koltuktaki çantayı alıp kaçmak istedi. Çantayı bırakmak istemeyen Tan ile şüpheli arasında arbede yaşandı.
Bu sırada çantadaki paranın bir kısmı otomobilin içine döküldü. Tan'a yumruk atan şüpheli, içinde paranın bir kısmı kalan çantayı alıp, kendisini bekleyen ve plakası henüz belirlenemeyen bir motosiklete binerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alana ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gazetecilere açıklama yapan Fatih Durmaz, eniştesiyle tapu müdürlüğünde ev satışı yaptıklarını ve çıkışta kendisinin motosikletine, eniştesinin de otomobiline bindiğini söyledi.
Bu sırada eniştesinin gasp edildiğini ileri süren Durmaz, "Daire satışımız vardı, dairemizi sattık. Tapuyu devrettik, parayı aldık. Eniştem arabasına biner binmez yanına yaklaşan bir kişi çantayı almak istemiş. Paranın bir kısmını almış, bir kısmı da aracın içine saçılmış." dedi.
Fatih Durmaz, eniştesiyle ortak olduklarını, 34 bin liranın gasp edildiğini ve şikayetçi olduklarını belirtti.
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