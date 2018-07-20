Manisa'da gıda zehirlenmesi şüphesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 15 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede 7 günlük kampa katılan 147 gençten 15'inin karın ağrısı ve ishal rahatsızlıkları olduğunu ifade etmeleri üzerine sağlık ekipleri kampta inceleme yaptı.
Kırkağaç Devlet Hastanesine götürülen 15 kişi hastanede bir müddet müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri su ve gıdalarla ilgili numuneleri alarak tahlile gönderdi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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