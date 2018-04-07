Manisa’da gökyüzü kızıla boyandı

Manisa’da gün batımı sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Manisa’da akşam saatlerinde gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımı sırasında yağmur bulutlarına yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu. Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden Manisalılar o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. Yaklaşık yarım saatlik görsel şölen sonrası güneşin batımıyla beraber yağmur yağışı başladı.