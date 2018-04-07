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Manisa'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 21:06 | Son Güncelleme

Manisa'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde, hafif ticari aracın uçuruma devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Dinçer (42) yönetimindeki 06 DH 3786 plakalı hafif ticari araç, Yenice Mahallesi yakınlarında 20 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Fadime (40), çocukları İbrahim (14) ve Gülnur Dinçer (16) ile Mekke Öztoprak yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Selendi ve Salihli'deki devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan İbrahim Dinçer ve Mekke Öztoprak'ın sağlık durumları ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü Dinçer ile araçtaki Mustafa Şener (20) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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