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Manisa'da hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 00:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Manisa'da av malzemeleri satan bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde av malzemeleri satan bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki av malzemeleri satan iş yerinden hırsızlık ihbarı alan ekipler çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerde dükkandan av tüfeği alarak uzaklaşan 4 şüpheliyi belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K, E.Ç ve İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.E. ise serbest bırakıldı.

(AA)

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