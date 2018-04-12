Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kırkağaç'tan Gelenbe Mahallesi istikametine giden Berin Aydın (35) idaresindeki 45 DV 309 plakalı otomobile ile Yağmurlu Mahallesi'ne dönmek isteyen Fatih Şahan (36) yönetimindeki 45 PA 6061 plakalı otomobil çarpıştı.
Her iki otomobilin de şarampole devrilmesi sonucu otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Dilber (30), Ümmü (6), Feyza (10), Ümmü Şahan (57) ile Mehmet Nuri Aydın (10) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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