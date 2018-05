Manisa'da imar barışı sevinci ve uyarısı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın imar barışıyla ilgili açıklamaları, Manisa'da evlerinin tapuları bulunan ancak elektriksiz ve susuz yaşayanları heyecanlandırdı. Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yıllardır imar bekleyen mahalle sakinleri, imar barışıyla birlikte artık kayıtlı bir eve ve elektriğe kavuşacaklarını söyledi. Manisa Emlakçılar Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ise yıllardır yapılan yanlışların affedildiğini, kaçak yapıların yasal hale getirildiğini savunarak, doğru bir uygulama olmadığını ifade etti. Manisa'da evlerinin tapuları bulanan ancak imarı olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar, Başbakan Binali Yıldırım'ın imar barışı açıklamasıyla sevindi. Yıllardır imar nedeniyle su ve elektrik sıkıntısı yaşayan, komşularının evinden yasal olmayan yollarla hat çeken vatandaşlar, bir an önce evlerine kavuşmak istiyor. Akpınar Mahallesi'nde yaşayan engelli Şehzat Kayacan, "Yıllardır imarsız yaşıyoruz. Arsa kendimizin ama imar yok. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Biz bu binaları zaruretten yaptık. Keyfi bir durum değil. Bir an önce imar verilsin istiyoruz. Suyu komşulardan bidonla taşıyoruz, elektriği de ortak kullanıyoruz. Çamurlu su içiyoruz. İmar barışı halk için çok iyi olacak. İmar barışı bizleri çok mutlu etti. Tapularımızı bir an önce almayı istiyoruz" dedi. İmar barışının kendileri için umut olduğunu dile getiren ev kadını Hasgül Yardımcı ise "Elektriğim yok, suyum yok. Çok başarılı iki çocuğum var. Komşudan elektrik su alıyorum. Faturalarda anlaşamıyoruz. Manisa'nın merkezindeyiz ama burada sıkıntı yaşıyoruz. İmar barışı bizim için umut oldu. Biz de bu kapsamda olursak elektriğimize, suyumuza, evimize kavuşuruz" diye konuştu. 'İMAR BARIŞI AÇIKLAMALARI BİZİ MUTLU ETTİ' İmarsız olduğu için su ve elektirik aboneliği alamadıkları evlerinin ihtiyacını bahçelerindeki tulumbadan su çekerek karşılayan vatandaşlar, bu suların içilemediğinden yakındı. 4 çocuk annesi İnayet Koçlardan, "Bu imar barışı sayesinde suyla, elektrik verilecek. Devlet büyüklerinden bunu bekliyoruz. Gerçekten çok mağduruz. İmar barışı açıklamaları bizi çok mutlu etti, inşallah sözde kalmaz ve gerçekleşir. 3 yıldır bu ızdırabı çekiyorum. Su çamurlu, içilmiyor. 10 ev elektriği bir yerden alıyoruz. Bir an önce bu imar barışının çıkmasını bekliyoruz" dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Aydın ise arsanın kendisine ait olduğunu ancak imar olmadığını belirterek, "İmar barışıyla birlikte artık bir evim var diyebileceğim" dedi. Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi Muhtarı Bişar Saknuk, yıllardır imar barışını beklediklerini belirterek, "Mahallenin yüzde 40'ının elektrik ve suyu yok. Bunu yetkililere de bildirdik. Herkesin haberi vardı. Bir evin elektriği var, komşu ondan alıyor. Bu da kaçak eletriğe giriyor. İmar verilmeyince vatandaş kaçak yapıyor. Bundan da kurtulacağız. İmar barışıyla birlikte çok güzel şeyler olacak. Çifte bayram yaşayacağız. İmar barışı milletin menfaatinedir, çok güzel şeyler olacak" diye konuştu. İmar barışının geçici olduğunu dile getiren Saknuk, bölgede imar barışının yanı sıra bir imar planı uygulaması yapılmasını istedi. 'KAÇAK YAPILAR YASAL HALE GETİRİLİYOR' Manisa Emlakçılar Derneği Başkanı Bahattin Akyüz ise her seçim döneminde imarla ilgili çalışmaların gündeme geldiğini belirterek, kaçak yapının yasal hale getirileceğini ifade etti. Akyüz, "Adı imar barışı ama bizce bu imar affıdır. Yıllardır yapılan yanlışlıklar affediliyor. Gecekondulaşma Türkiye genelinde kanayan bir yaradır. Manisa'da da bu şekilde birçok yer var. Ruhsatı olmayan, yapı kullanma izni olmayan binalar da bu aftan yararlanacak. Bir nevi kaçak yapı yasal hale getirilecek. Bu imar affını veriyorlar ama bir taraftan da kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bu imar barışı olduktan sonra kentsel dönüşüm nasıl hayata geçecek? Kentsel dönüşüm barışı nasıl olacak? Henüz yasanın içeriğini bilmiyoruz. Sadece söylemler var. İşini doğru dürüst yapan insana ceza, yanlış yapan insana mükafat oluyor. Aslında bunun yanlış bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bunlar sık sık olmaya başladı. Doğru dürüst insanlar 'ben niye ödüyorum, nasıl olsa ilerde af çıkıyor' demeye başlıyor. İyi niyetli insanı da yoldan çıkarıyor. Bunlar şehrin görüntüsü için çare değil. Bu yapılar bir an önce kentsel yenileme ile değiştirilmeli" diye konuştu.