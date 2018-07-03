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Manisa'da iş yerinde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

Manisa'da iş yerinde erkek cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yoğun koku gelen iş yerinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Caddesi İmamoğlu İş Hanı'nın 1. katındaki yoğun koku nedeniyle durum Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirildi.

Zabıtanın polis ekipleriyle yaptığı incelemede, kapıları kapalı olan bir iş yerinde erkek cesedi bulundu.

Cesedin, Mustafa Sümer'e (39) ait olduğu tespit edildi.

Sümer'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset koku Kula Manisa

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