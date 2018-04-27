Manisa'da kaçak akaryakıt operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 6 işletmede yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Derbent Mahallesi'nde bazı iş yerlerinde kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine 6 işletmeye eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, işletme sahipleri F.Y.T. (35), O.T. (27), A.Ç. (37), İ.Ü. (41), F.A. (25) ve V.G. (29) gözaltına alındı.
İşletmelerde yapılan aramalarda ise 3 ton 550 litre motorin ve 25 litre benzin ele geçirildi.
Ele geçen motorin ve benzinden alınan numuneler incelenmek üzere İzmir'deki Ege Üniversitesi Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuvarı'na gönderildi. Kalanlar ise Manisa Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.
İşletme sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tanzim edilen tutanakların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) gönderildiği belirtildi.
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