Manisa'da kaçak içki tesisine operasyon

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, daha önce turşu fabrikası olarak kullanılan tesiste kaçak içki üretildiği tespit edildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekipleri, Büyükbelen Mahallesi'nde daha önce turşu fabrikası olarak kullanılan bir işletmeye operasyon düzenledi.

Kaçak alkol üretimi yapıldığı belirlenen tesiste, plastik tank içerisinde 250 litre votka, şişeleme makinesi, 193 şişe votka, 11 şişe kaçak rakı, 1025 litre etil alkol ve 32 bin 19 boş cam şişe ele geçirildi.

Operasyonda G.B, E.C. ve A.T. gözaltına alındı.

