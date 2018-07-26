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Manisa'da kaçak kazı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:13 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karkın Mahallesi'nde şüpheli araç ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, 1. derece sit alanı olan bölgede araştırma ve kazı yapan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, ayrıca detektör ve diz üstü bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmetli Jandarma kaçak kazı Manisa

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