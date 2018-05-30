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Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 03:52 | Son Güncelleme

Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haydar Yıldız idaresindeki 63 N 3741 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan tır, Uşak-İzmir Karayolu Kovukludere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aynı yönde giden Şahin Atay yönetimindeki 03 DL 339 plakalı mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücüsü Yıldız araç içinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü Atay ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil servis ve İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

AKS ekiplerince tırdan ağır yaralı halde çıkarılan Haydar Yıldız ile kamyon sürücüsü Şahin Atay, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

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2 yaralı İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) kamyon TIR trafik kazası

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