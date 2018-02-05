HABER

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 19:01 | Son Güncelleme

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hastanede tedavi altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan İmdat Özalp (64), 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, baygın halde buldukları İmdat, eşi Besra (64) ve oğlu Muhammet Veysi Özalp'i (26) Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yoğun bakımda tedaviye alınan ailenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlk incelemede, evdeki kömür sobasının borularının tıkalı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karbonmonoksit Manisa zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

Hollanda, Ankara Büyükelçisini geri çekti!

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Afrin'de son durum! Dikmetaş Köyü PYD/PKK'dan kurtarıldı

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Okullar ve çevresindeki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Vali Büyükakın, ikinci dönemi başlattı

Vali Büyükakın, ikinci dönemi başlattı

Minik Seçil’den vali ve komutana zeytin dalı

Minik Seçil’den vali ve komutana zeytin dalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.