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Manisa'da kaybolan kadının cesedinin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 20:56 | Son Güncelleme

Alaşehir ilçesinde kayıp müracaatından 4 gün sonra derede cesedi bulunan kadının olay günü iş yerinden birlikte çıktığı belirlenen arkadaşı gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kayıp müracaatından 4 gün sonra derede cesedi bulunan kadının olay günü iş yerinden birlikte çıktığı belirlenen erkek arkadaşı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde pikniğe gidenlerce iki gün önce cesedi bulunan 29 yaşındaki Hatice Uyar'ın çalıştığı gazino ile güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından Uyar ile gazinodan çıktığı belirlenen erkek arkadaşı S.Ö. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen S.Ö'nin işlemleri sürüyor.

Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde derede cesedi bulunan Hatice Uyar için annesi Selver ve babası Mehmet Uyar kayıp başvurusu yapmış, herhangi bir darp izinin bulunmadığı tespit edilen ceset, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

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Alaşehir Bağarası mahallesi cesedi Hatice Uyar Jandarma kadın

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