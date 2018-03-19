Manisa'da kaybolan kadının cesedinin bulunması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kayıp müracaatından 4 gün sonra derede cesedi bulunan kadının olay günü iş yerinden birlikte çıktığı belirlenen erkek arkadaşı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde pikniğe gidenlerce iki gün önce cesedi bulunan 29 yaşındaki Hatice Uyar'ın çalıştığı gazino ile güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından Uyar ile gazinodan çıktığı belirlenen erkek arkadaşı S.Ö. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen S.Ö'nin işlemleri sürüyor.
Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde derede cesedi bulunan Hatice Uyar için annesi Selver ve babası Mehmet Uyar kayıp başvurusu yapmış, herhangi bir darp izinin bulunmadığı tespit edilen ceset, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
120 Rus askeri hayatını kaybetti
Teröristlerin saldırısına jet yanıt! Hepsi öldürüldü
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum