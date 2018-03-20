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Manisa'da kaybolan kadının cesedinin bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:23 | Son Güncelleme

Manisa'da kaybolan kadının cesedinin bulunması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 29 yaşındaki kadının kayıp müracaatından 4 gün sonra derede cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sururi Ö'nün (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, savcılıktaki ifadesinde, gece gazinoda kız arkadaşlarıyla eğlendiğini, daha sonra onları evlerine bırakıp Hatice Uyar (29) ile dere kenarına gittiklerini, Uyar'ın dengesini kaybederek dereye düştüğünü, korkup olay yerinden uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

Evinde yapılan aramada ise Uyar'a ait çanta bulunan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesi Selver ve babası Mehmet Uyar'ın kayıp başvurusu yaptığı Hatice Uyar'ın (29), Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde pikniğe gidenler tarafından derede cesedi bulunmuştu. Darp izinin bulunmadığı tespit edilen ceset, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Hatice Uyar'ın çalıştığı gazino ile güzergahtaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, kamera kayıtlarından Uyar ile gazinodan çıktığı belirlenen erkek arkadaşı S.Ö'yü gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet Jandarma Manisa

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