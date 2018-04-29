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Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsü ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 19:06 | Son Güncelleme

Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsü ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'da uçuş yaptıktan sonra kaybolan 62 yaşındaki yamaç paraşütçüsü Tuncat Öğüt'ün cesedi bulundu.

İzmir'den dün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü Öğüt, öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde buluştu.

Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Öğüt'ün cenazesine bugün ulaşıldı.

Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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AFAD AKUT Jandarma Manisa Salihli sporcu yamaç paraşüt

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