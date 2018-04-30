HABER

Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsünün ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Saruhanlı ilçesinde uçuş yaptıktan sonra cesedi bulunan yamaç paraşütçüsü İzmir'de defnedildi

İZMİR (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde uçuş yaptıktan sonra kaybolan ve cesedi bulunan yamaç paraşütçüsü Tuncel Öğüt (62) İzmir'de toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundandan yakınları tarafından alınan Öğüt'ün cenazesi, Konak Murat Reis Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Öğüt'ün yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Öğüt, cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, otopsi sonucuna göre, Öğüt'ün beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'den önceki gün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağa giden ve buradan atlayış yapan Tuncel Öğüt’ten bir daha haber alınamamış, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu dün Öğüt'ün cenazesine ulaşılmıştı.

Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
Donanma'da büyük şüphe! Donanma'da büyük şüphe!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşmeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze sporcu yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Tapuda devrim gibi yenilik! ‘Web Tapu’ uygulaması başladı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Son dakika! İşte 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapanacak yollar

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

Alkollü sürücüden polise görülmemiş tepki: İnsan kız arkadaşının yanında alınır mı?

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İstanbul'un 5 ilçesinde su kesintisi (2 Mayıs Çarşamba)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.