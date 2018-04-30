Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsünün ölü bulunması

İZMİR (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde uçuş yaptıktan sonra kaybolan ve cesedi bulunan yamaç paraşütçüsü Tuncel Öğüt (62) İzmir'de toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumundandan yakınları tarafından alınan Öğüt'ün cenazesi, Konak Murat Reis Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Öğüt'ün yakınları ve arkadaşları katıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Öğüt, cenaze namazının ardından Tire Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada, otopsi sonucuna göre, Öğüt'ün beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'den önceki gün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağa giden ve buradan atlayış yapan Tuncel Öğüt’ten bir daha haber alınamamış, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu dün Öğüt'ün cenazesine ulaşılmıştı.

