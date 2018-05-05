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Manisa'da kayıp çoban ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

Manisa'da kayıp çoban ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde koyun otlatmaya gittikten sonra haber alınamayan çoban ölü bulundu.

Caberburhan Mahallesi'nde koyunları otlatmak üzere evden ayrılan Yusuf Irmak'tan (54) haber alamayan ailesi, koyunların tek başına eve dönmesi üzerine şüphelenerek jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Köylülerin de katıldığı arama çalışması sonucu Irmak'ın cansız bedeni, eski mezarlık mevkisinde bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Irmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Darp izinin tespit edilmediği ceset, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir çoban koyun Manisa

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