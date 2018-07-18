Manisa'da kayıp kadın çalılıklar arasında uyurken bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kaybolduğu bildirilen kadın, çalılıklar arasında uyurken bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün "bahçeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan H.D. isimli kadın, eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından aranmaya başlandı.
Yakınları, yaklaşık 6 saat arama çalışması netice vermeyince jandarmaya haber verdi.
İz süren köpekler eşliğinde arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, H.D'yi gece saatlerinde mahallenin 2 kilometre güney batısında çalılık alanda uyurken buldu.
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadının içtiği ilaçların etkisiyle uyuyakaldığı belirtildi.
Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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