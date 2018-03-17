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Manisa'da kayıp olan kadının cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Manisa'da kayıp olan kadının cesedi bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 gündür kayıp olan kadının cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bağarası Mahallesi Değirmendere mevkisinde pikniğe giden vatandaşlar, dere içinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin 4 gündür kayıp olan Hatice Uyar'a ait olduğunu belirledi.

Herhangi bir darp izinin bulunmadığı tespit edilen ceset, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Uyar için annesi Selver ve babası Mehmet Uyar tarafından 4 gün önce kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

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