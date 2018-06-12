Manisa'da kiraz ağacından düşen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Mahallesinde evinin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıkan Hakkı Öztin (81), dengesini kaybederek yere düştü.
Öztin'in düştüğünü gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztin'in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Öztin'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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