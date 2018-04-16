HABER

Manisa'da kirazın kilosu 30 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

MANİSA'da ilk hasadı geçen hafta yapılan ve sembolik olarak kilosu 150 liraya satılan kiraz, manav tezgahlarında yerini aldı.

Manisa'da kirazın kilosu 30 lira

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da ilk hasadı geçen hafta yapılan ve sembolik olarak kilosu 150 liraya satılan kiraz, manav tezgahlarında yerini aldı. Kirazın kilosu, manavda 30 liradan satıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, ilk kirazlar satışa sunulmaya başlandı. Kısa süre önce sembolik olarak kilosu 150 TL'ye satılan kiraz, artık tezgahlarda yerini almaya başladı. Manav tezgahında yer alan ilk kirazın kilosu 30 liradan satıldı. Sezonun ilk kirazının Sancaklıbözköy'den geldiğini belirten manav çalışanlarından Ömer Polat, kilosunun 30 TL olduğunu söyledi. Çalışanlardan Erman Düzenli de, "Bu bölgemizin bir nimetidir. Fiyatına çok bakmadan önemli olan, insanları sevindirmektir. Bazen aldığımızdan ucuz fiyata satıyoruz. Şu an 30 liradan satılıyor. Genellikle çocuğu olan, hamile olanlar alıyor. Kiraz haftaya tezgahlarda 8-10 liradan satılmaya başlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da kirazın kilosu 30 lira

Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!Suriye Operasyonu sonrası İsrail'den beklenen çağrı!
Dünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildiDünyanın gözü BM'deydi! Ve karar verildi
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Iğdır Belediyesi, Survivor Cumali için oy istedi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Avrupa Birliği'nden skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Son Depremler)

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması!

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

Ağrı Dağı'nda PKK'ya büyük şok! Kritik isim öldürüldü

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Haydarpaşa Garı'nda yangın!

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

Selahattin Demirtaş'a son kez süre verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.