Manisa'da kirazın kilosu 30 lira

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da ilk hasadı geçen hafta yapılan ve sembolik olarak kilosu 150 liraya satılan kiraz, manav tezgahlarında yerini aldı. Kirazın kilosu, manavda 30 liradan satıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde, ilk kirazlar satışa sunulmaya başlandı. Kısa süre önce sembolik olarak kilosu 150 TL'ye satılan kiraz, artık tezgahlarda yerini almaya başladı. Manav tezgahında yer alan ilk kirazın kilosu 30 liradan satıldı. Sezonun ilk kirazının Sancaklıbözköy'den geldiğini belirten manav çalışanlarından Ömer Polat, kilosunun 30 TL olduğunu söyledi. Çalışanlardan Erman Düzenli de, "Bu bölgemizin bir nimetidir. Fiyatına çok bakmadan önemli olan, insanları sevindirmektir. Bazen aldığımızdan ucuz fiyata satıyoruz. Şu an 30 liradan satılıyor. Genellikle çocuğu olan, hamile olanlar alıyor. Kiraz haftaya tezgahlarda 8-10 liradan satılmaya başlar" dedi.

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