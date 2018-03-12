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Manisa'da "kız kaçırma" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Soma ilçesinde bir kızı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir kızı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bozarmut Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki S.C, ailesine bazı kişiler tarafından kaçırıldığını, bu kişilerin elinden kurtulduğunu anlattı.

Ailenin jandarmaya suç duyurusunda bulunması üzerine, S.C'yi kaçırdıkları iddia edilen M.U. (19), H.U. (43) ve H.U. (38) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla F.U ve H.U'nun arandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Jandarma kız kaçırma

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