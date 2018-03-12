MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir kızı kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bozarmut Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki S.C, ailesine bazı kişiler tarafından kaçırıldığını, bu kişilerin elinden kurtulduğunu anlattı.

Ailenin jandarmaya suç duyurusunda bulunması üzerine, S.C'yi kaçırdıkları iddia edilen M.U. (19), H.U. (43) ve H.U. (38) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olaya karıştıkları iddiasıyla F.U ve H.U'nun arandığı öğrenildi.