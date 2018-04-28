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Manisa'da "kız kaçırma" kavgası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

Manisa'da "kız kaçırma" kavgası: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Albayrak Mahallesi TOKİ Konutları'nda, iki aile arasında "kız kaçırma" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda darbedilen Mahsuni K, Şahin K. ve Kemal Y. yaralandı.

Bu esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tüfekle ateş açılması sonucu Emrah Y, Bayram Y, Durali Y. ve Serpil E. de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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