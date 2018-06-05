Manisa'da koruyucu aileler iftarda bir araya geldi

MANİSA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, 4 bin 982 koruyucu aile yanında 5 bin 900 çocuğun bakımının devam ettiğini belirtti.

Manisa Valiliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğünce kente bir otelde koruyucu aileler ve çocuklara verilen iftar yemeğine katılan Emiroğlu, Türkiye'de koruyucu aile sayısının her geçen gün hızla artığını söyledi.

Devletin tüm imkanları ile korunmaya muhtaç çocukların yanında olduğunu ifade eden Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Hepimizin önderi Peygamber Efendimizi hatırlatmak gerekir ki 'Müslüman evlerin içerisindeki en hayırlı evin içinde bir öksüzün bulunduğu ve ona iyi bakılan evdir' diye belirtmiştir. Bugün hayırlı evlerin sahipleri ile beraber olmaktan memnun ve gururluyum. Koruyucu aile konusunda her geçen gün sayılar artmaktadır. 4 bin 982 koruyucu aile yanında 5 bin 900 çocuğumuzun bakımı devam etmektedir. Devlet şu anda bütün korunmaya muhtaç çocukları en iyi şekilde bakımını yapacak durumdadır. Fakat bu bakım maddi bakımdır ama koruyucu ailelerimizle sorumluluk bilinci, komşuluk ilişkisi, toplumda var olmanın bilinci içerisinde yetiştirmekteyiz."