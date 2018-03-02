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Manisa'da maçta kalp krizi geçiren futbolcu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta teknik direktörün kalp masajıyla hayata döndürülen amatör futbolcu, tedavi gördüğü hastanede öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta amatör futbol maçında kalp krizi geçiren 38 yaşındaki sporcu, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

1. Amatör Küme C Grubu'nda Salihli Gücü ile oynadıkları müsabakanın 60. dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübede kalp krizi geçiren Yeşilyurtsporlu futbolcu Ramazan Gündür, Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Gündür'ün cenazesi, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü arasındaki müsabakanın 60. dakikasında oyundan alınan Gündür, yedek kulübesinin bulunduğu alanda fenalaşmış ve kalbi durmuştu.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz'in kalp masajıyla hayata döndürülen Gündür, hastanede tedavi altına alınmıştı.

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futbol kalp krizi Salihli sporcu

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