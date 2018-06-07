Manisa'da makilik alanda yangın

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

Gümülceli Mahallesi yakınlarında H.B'ye ait arazisinde çalışır vaziyetteki su dinamosunun elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. Durumun bildirilmesinin ardından bir yangın söndürme helikopteri, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.

Vatandaşların da destek verdiği ve yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında 3 dönüm makilik alan zarar gördü.

