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Manisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

MANİSA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' açıldı.

Manisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

İlker KILIÇASLAN - Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim meydanlarında bahsettiği 'Millet Kıraathanesi' açıldı. Yunusemre Belediyesi tarafından açılan 'Millet Kıraathanesi' kitaplarla doldurulurken, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup, çay ve kek ikramlarından faydalanabileceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Kıraathanesi' projesinin bir örneği Manisa'da açıldı. AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin Kaynak Mahallesi'ndeki tek katlı bir binada açtığı kıraathanenin içinde kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar konuldu. 'Millet Kıraathanesi'nin açılışını AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve vatandaşlar yaptı. Kıraathanenin içini gezen vatandaşlar, burada kitap okuyup rahatça çay içebileceklerini söyledi. 74 yaşındaki Hüseyin Pala, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını belirterek, "Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Ben de her zaman buraya gelirim. Kahveye gidemeyen gençler dışarda dolaşıyor, böyle bir yerde vakit geçirebilirler" dedi.
OSMANLI DÖNEMİNDEKİ KÜLTÜR YAŞAYACAK
AK Partili Başkan Çerçi de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Millet Kıraathanesi' projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirterek, "Muhalefet tarafından bu proje polemik konusu haline getirildi. Bu hayırlı bir iş, güzel bir düşünce. Seçim meydanlarında muhalefetin ağzına sakız yapıldı. Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Halkımızın kahvede otururken bile dağarcığına bir şeyler ilave etmesidir. Osmanlı döneminde kıraathane kültürü var. Okuma salonu olarak açılmış kıraathaneler kahvehanelere dönüşmüş. Sadece sohbet edilen, çay kahve içilen ortamlara dönüştürülmüş. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir. Biz bu projeyi çok benimsedik. Siyasi bir polemik konusu değildir" diye konuştu.
Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, Millet Kıraathanesi'nde e-kütüphanenin de bulunduğunu belirterek, "Çayını, kahvesini, kekini belediyemizin imkanlarıyla tüketebilecekler. Dinlenebilen, kitap okunabilen, çayın kahvenin içilebileceği bir mekandır. Burası bir kütüphane değildir. Sadece öğrencilere değil halka da açıktır. Herhangi bir ücret de istenmeyecek" dedi.
'Millet Kıraathanesi'nin gündüz açık olacağını, talep olması halinde gece de hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çerçi, kendisinin de kitap bağışladığını belirterek, kitap sayısının artırılacağını söyledi.
Konuşmaların ardından 'Millet Kıraathanesi'nin açılış kurdelesi kesildi ve vatandaşlar kıraathaneyi gezdi.

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Manisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıManisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıManisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldıManisa'da 'Millet Kıraathanesi' açıldı

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