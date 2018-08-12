Manisa'da minibüs ile traktör çarpıştı: 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde minibüsle tarım işçisi Suriyelileri taşıyan traktörün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Yılmaz (33) idaresindeki minibüs, Arpalık mevkisinde tali yoldan çıkan Ahmet Vural (57) idaresindeki 45 TA 224 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile traktör parçalara ayrılırken, minibüste bulunan 3 yaşındaki Hamza Yılmaz ve traktörün sürücüsü Vural ile devrilen römorktaki Suriye uyruklu Noda (15) ve Şivan Atman (25), Şehnaz Mehdi (46), Kasım Kasım (20), Said (34) ve Liloz Hamu (15), Süreyya (12), Elmas (30), Ali (26) ve Cebir Hadur (29) yaralandı.
Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Traktördeki Suriyelilerin üzüm toplamak için gittikleri tarladan döndükleri belirtildi.
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