Manisa'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Soma-Kırkağaç karayolunda seyreden Ergun Pideci (21) idaresindeki 45 DU 667 plakalı motosiklet, Sarıkaya Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Pideci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Bölgede kaza nedeniyle aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.
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