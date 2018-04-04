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Manisa'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Manisa'da motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Soma-Kırkağaç karayolunda seyreden Ergun Pideci (21) idaresindeki 45 DU 667 plakalı motosiklet, Sarıkaya Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Pideci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bölgede kaza nedeniyle aksayan trafik, motosikletin kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Motosiklet Soma trafik kazası

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