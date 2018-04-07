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Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 20:47 | Son Güncelleme

Manisa'da motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Hasanlar Mahallesi'nde Tugay Türkan'ın (34) kulandığı 45 SC 1097 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Ali P. yönetimindeki 06 FH 8622 plakalı hafriyat kamyonuna yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

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