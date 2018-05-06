Manisa'da motosiklet menfeze düştü: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde motosikletin menfeze düşmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
E.Y. (24) idaresindeki 45 HA 1745 plakalı motosiklet, Akhisar-Sındırgı karayolunun Musaca Mahallesi mevkisinde menfeze düştü.
Motosiklette bulunan Ali Batıhan (20), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı, Batıhan'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Motosiklettekilerin Akhisar'da katıldıkları düğünden döndükleri öğrenildi.
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