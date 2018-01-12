Manisa'da OHAL Tepkisi

İlker KILIÇASLANMANİSA, (DHA) MANİSA'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarına tepki gösterildi. CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Bugünkü uygulamalar 12 Eylül'lü aratmaktadır. 12 Eylül'de bile bu kadar hukuksuzluk, çağ dışı uygulama olmamıştır dedi.CHP Manisa İl Başkanlığı öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup, OHAL uygulamalarına tepki gösterdi. 'OHAL ile Yönetilen Bir Ülke Değil, Demokrasi İle Yönetilen Bir Ülke İstiyoruz' yazılı pankart açan kalabalık, Baskılar bizi yıldıramaz, Kurtuluş yok tek başına ya hepberaber ya hiçbirimiz, Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek sloganları attı.OHAL TAMAMEN MUHALİFLERİ SİNDİRME OPERASYONUDURCHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir OHAL ile yönetildiğine dikkati çekip, 20 Temmuz 2016 tarihinden beri tam 1.5 yıldır ülkemiz OHAL rejimi ile KHK'lar ile yönetilmektedir. 20 Temmuz'da OHAL, bizim yıllardır eleştirdiğimiz FETÖ'ye karşı bir önlem olarak yürürlüğe girmiştir. Ama daha sonraki süreçte OHAL tamamen tüm muhaliflere, AK Parti karşıtlarına bir sindirme operasyonuna dönüşmüştür. 2002 tarihinde OHAL'i kaldırma vaadiyle iktidara gelen AK Parti, bugün OHAL'in bir numaralı savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. OHAL ve KHK'lar ile ülkede dikta rejimi kurmanın alt yapısını oluşturmuştur. Bu nedenle OHAL ve KHK'lar ile yürütülen bir yönetime sonuna kadar karşıyız dedi.BUGÜNKÜ UYGULAMALAR 12 EYLÜL'Ü ARATMAKTADIRTürkiye'nin 12 Eylül askeri darbesini yaşadığını hatırlatan Balaban, Bugünkü uygulamalar 12 Eylül'lü aratmaktadır. 12 Eylül'de bile bu kadar hukuksuzluk, çağ dışı uygulama olmamıştır. Türkiye'de insanlar o zaman askeri diktatörlüğün hukukuna bile güvenmekteydi. 12 Eylül'de bile bu kadar insan işinden olmamış veya ihraç edilmemişti. Fakat ne yazık ki AK Parti hükümeti dikta rejimine geçmek için KHK'ları ve OHAL'i kendi çıkarları doğrultusunda fütursuzca kullanmaktadır. Artık halkımız her şeyin farkındadır. Kimin ne yaptığını çok iyi bilmektedir. Bu uyanış KHK'lar ve OHAL ile bastırılmak istenmektedir. Anayasanın filen uygulanmasını engellendiği veya uygulanmadığı bu dönemde sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu ülkenin bir dikta rejimi ile yönetilmesine asla izin vermeyeceğiz diye konuştu.Balaban konuşmasının son kısmında 15 Ocak Pazartesi günü Ankara'da partisinin genel merkezi tarafından OHAL'e karşı düzenlenecek büyük etkinliğe davet çağrısında bulunup, Burada 100 binleri buluşturup, milyonlara seslenmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de artık tek adam rejimine, OHAL ile KHK'lar ile yönetilen bir ülke rejimine asla izin vermeyeceğiz. Çünkü 21. yüzyıl demokrasi, evrensel hukuk çağıdır. OHAL'e yeter diyoruz dedi.Açıklamanın ardından bir süre slogan atan grup, olaysız dağıldı.