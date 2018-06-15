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Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde çıkan yangın 50 hektarlık makilik ve çalılık alanda etkili oldu - Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 50 hektarlık makilik ve çalılık alanda etkili olan yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi kırsalındaki makilik ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, bir amfibik söndürme uçağı, 3 helikopter, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile orman muhafaza ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 50 hektarlık maki ve çalılık alanda etkili oldu.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa orman yangını Turgutlu

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