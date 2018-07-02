Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa’nın Soma ilçesine çıkan orman yangınında bir dönümlük alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Kozluören Köyü Karahasan mevkiinde meydana gelen yangında gençleştirilmiş ormanlık alan kül oldu.
Ekipler yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, helikopter ve dozerle müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.
Soğutma çalışmalarının ardından, Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede yangının ormanda bırakılan kırık çam şişeleri nedeniyle çıktığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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