Manisa'da orman yangını

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan kül oldu.
Osmancalı Mahallesi kırsalındaki Siyekli Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Alevlere 3 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.
Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
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