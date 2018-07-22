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Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 18:36 | Son Güncelleme

Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan yangında 50 dönüm ormanlık alan kül oldu.

Osmancalı Mahallesi kırsalındaki Siyekli Barajı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 3 helikopter, bir uçak, 25 arazöz, 120 kişilik yer ekibi ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
arazöz Manisa orman yangını

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