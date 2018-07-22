Manisa'da orman yangını

MANİSA'da ormanlık bir bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangında 50 dönümlük ormanlık alan zarar gördü
Yunusemre'nin Osmançalı Mahallesi'ndeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye hareket eden ekipler yangına 4 helikopter ve 1 amfibik uçakla havadan, 20 arazöz ve 3 dozerle karadan müdahaleye başladı. Yaklaşık 3 saat süren ve kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 50 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.
Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yanan bölgeden görüntü
- Soğutma çalışmaları
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)
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