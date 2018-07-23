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Manisa'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı - Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıçobanisa Mahallesi yakınlarında çıkan yangına 6 helikopter, 1 uçak ve 6 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangının mahalledeki evlere doğru ilerlemesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yangına müdahalenin sürdüğünü belirterek, rüzgar nedeniyle yangının çevreye sıçrayabileceğini ifade etti.

Yangında bölgedeki zeytin ve kiraz ağaçlarının da zarar gördüğünü kaydeden Çorumluoğlu, "Yangınla beraber rüzgarın çıkması işimizi zorlaştırdı." dedi.

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